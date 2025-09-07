Una nota canzone di Mario Venuti
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SOLUZIONE: VERAMENTE
Perchè la soluzione è Veramente? VERAMENTE di Mario Venuti è una canzone che colpisce per le sue melodie coinvolgenti e testi sinceri. La sua musica trasmette emozioni profonde, creando un’atmosfera intima e autentica. Ascoltarla è come immergersi in un mondo di sensazioni genuine e ricordi vividi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una nota canzone di Mario Venuti
- Risposta: VERAMENTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: V________
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Una nota canzone di Mario Venuti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Veramente
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Le 9 lettere della soluzione
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Con mario: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana
Con venuti: Venuti al mondo