Si usano per colle e appretti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usano per colle e appretti' è 'Amidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMIDI

Perché la soluzione è Amidi? Gli amidi sono sostanze alimentari di origine vegetale utilizzate per preparare colle e appretti. La loro capacità di formare una pellicola trasparente e resistente li rende ideali per incollare materiali come carta, tessuti e legno. La consistenza viscosa permette di applicarli facilmente, garantendo un'adesione duratura. La versatilità degli amidi si estende anche alla cucina, dove vengono impiegati come addensanti. La loro funzione principale resta quella di creare un legame efficace tra superfici diverse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usano per colle e appretti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si usano per colle e appretti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amidi

Quando la definizione "Si usano per colle e appretti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usano per colle e appretti" conferma che la soluzione 'Amidi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amidi

A Ancona M Milano I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usano per colle e appretti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amidi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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