Il senso del concreto

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il senso del concreto' è 'Praticità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATICITÀ

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Il senso del concreto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Praticità

La soluzione associata alla definizione "Il senso del concreto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Praticità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il senso del concreto
  • Risposta: PRATICITÀ
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: À

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
A Ancona
T Torino
I Imola
C Como
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Praticità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il senso del concreto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con concreto: Concreto effettivo 