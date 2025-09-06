Il senso del concreto
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il senso del concreto' è 'Praticità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRATICITÀ
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Il senso del concreto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Praticità
La soluzione associata alla definizione "Il senso del concreto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Praticità'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il senso del concreto
- Risposta: PRATICITÀ
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: À
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Praticità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il senso del concreto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con senso: Con un pizzico di buon senso detto alla latina
Con concreto: Concreto effettivo