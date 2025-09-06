Il senso del concreto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il senso del concreto' è 'Praticità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATICITÀ

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Il senso del concreto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Praticità

La soluzione associata alla definizione "Il senso del concreto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Praticità'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il senso del concreto

Il senso del concreto Risposta: PRATICITÀ

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: À

Le 9 lettere della soluzione

P Padova R Roma A Ancona T Torino I Imola C Como I Imola T Torino À -

La soluzione 'Praticità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il senso del concreto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.