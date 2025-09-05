Fausto cantante

Anna Spiotta | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fausto cantante' è 'Leali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEALI

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Perché la soluzione è Leali? Fausto è un cantante noto per la sua voce unica e coinvolgente. La sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso le note lo rende riconoscibile nel panorama musicale italiano. La sua voce si distingue per tonalità calda e intonata, capace di trasmettere sentimenti autentici e di coinvolgere il pubblico. La sua carriera si è arricchita di successi che testimoniano il talento e l’originalità delle sue interpretazioni. La sua musica continua a essere apprezzata da generazioni diverse.

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Fausto cantante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Leali

Se la definizione "Fausto cantante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Leali'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fausto cantante
  • Risposta: LEALI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Leali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fausto cantante". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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