Che ha per mira
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che ha per mira' è 'Tendente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TENDENTE
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Perché la soluzione è Tendente? Una persona tendente ha come obiettivo principale un determinato risultato o scopo. Questa caratteristica si manifesta attraverso atteggiamenti e comportamenti orientati alla realizzazione di ciò che si desidera ottenere. La sua attenzione è rivolta a raggiungere determinati traguardi, mantenendo una direzione stabile verso il fine prefissato. La sua attitudine si riflette nella perseveranza e nella determinazione, elementi fondamentali per avanzare nel percorso scelto senza distrazioni. La presenza di una tendenza forte indica una chiara intenzione di perseguire un obiettivo preciso.
Che ha per mira nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tendente
La soluzione associata alla definizione "Che ha per mira" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tendente'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Che ha per mira
- Risposta: TENDENTE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Tendente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che ha per mira". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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