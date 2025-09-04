Che ha per mira

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che ha per mira' è 'Tendente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDENTE

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Perché la soluzione è Tendente? Una persona tendente ha come obiettivo principale un determinato risultato o scopo. Questa caratteristica si manifesta attraverso atteggiamenti e comportamenti orientati alla realizzazione di ciò che si desidera ottenere. La sua attenzione è rivolta a raggiungere determinati traguardi, mantenendo una direzione stabile verso il fine prefissato. La sua attitudine si riflette nella perseveranza e nella determinazione, elementi fondamentali per avanzare nel percorso scelto senza distrazioni. La presenza di una tendenza forte indica una chiara intenzione di perseguire un obiettivo preciso.

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Che ha per mira nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tendente

La soluzione associata alla definizione "Che ha per mira" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tendente'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Che ha per mira

Che ha per mira Risposta: TENDENTE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: T_______

T_______ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Tendente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che ha per mira". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.