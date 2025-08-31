Lo sono molti giorni d estate

Luca Bianchi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono molti giorni d estate' è 'Afosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFOSI

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Perché la soluzione è Afosi? AFOSI è un termine che si riferisce a un periodo caratterizzato da molte giornate estive. Questo acronimo si collega a un periodo dell’anno in cui il sole splende intensamente e le temperature sono elevate, creando un’atmosfera tipica delle giornate calde e soleggiate. La presenza di AFOSI evoca l’idea di un’estate lunga e ricca di giornate soleggiate, con cieli limpidi e un clima favorevole alle attività all’aperto.

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Lo sono molti giorni d estate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Afosi

La soluzione associata alla definizione "Lo sono molti giorni d estate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Afosi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono molti giorni d estate
  • Risposta: AFOSI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
F Firenze
O Otranto
S Savona
I Imola

La soluzione 'Afosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono molti giorni d estate". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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