Lo sono molti giorni d estate
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SOLUZIONE: AFOSI
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Perché la soluzione è Afosi? AFOSI è un termine che si riferisce a un periodo caratterizzato da molte giornate estive. Questo acronimo si collega a un periodo dell’anno in cui il sole splende intensamente e le temperature sono elevate, creando un’atmosfera tipica delle giornate calde e soleggiate. La presenza di AFOSI evoca l’idea di un’estate lunga e ricca di giornate soleggiate, con cieli limpidi e un clima favorevole alle attività all’aperto.
Lo sono molti giorni d estate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Afosi
La soluzione associata alla definizione "Lo sono molti giorni d estate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Afosi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono molti giorni d estate
- Risposta: AFOSI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Afosi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono molti giorni d estate". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Con molti: Attraggono molti turisti
Con giorni: Un giornale che esce tutti i giorni
Con estate: In estate arrivano quelle di caldo