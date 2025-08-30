La funicella della fiocina del fucile subacqueo

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La funicella della fiocina del fucile subacqueo' è 'Sagola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGOLA

Perchè la soluzione è Sagola? La SAGOLA è la piccola corda collegata alla fiocina del fucile subacqueo. Serve a mantenere il gancio in posizione e facilitare l'estrazione del pesce. Questa parte è fondamentale per un'azione precisa e sicura durante le immersioni di pesca subacquea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La funicella della fiocina del fucile subacqueo
  • Risposta: SAGOLA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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La funicella della fiocina del fucile subacqueo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sagola

Se la definizione "La funicella della fiocina del fucile subacqueo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sagola'.

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
G Genova
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Sagola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La funicella della fiocina del fucile subacqueo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L asta del fucile subacqueo Indumento protettivo del subacqueo Colpo di fucile Un fucile micidiale Il rilevatore subacqueo che è detto anche ecogoniometro 

Altre definizioni collegate

Con funicella: Una funicella di pochi capelli 

Con fiocina: La fiocina dei balenieri 

Con fucile: Quelli scelti utilizzano il fucile di precisione 