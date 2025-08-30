È vicina a Chiavari

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È vicina a Chiavari' è 'Rapallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPALLO

Perchè la soluzione è Rapallo? Rapallo è una splendida località vicino a Chiavari, famosa per il suo porto e le sue spiagge. Passeggiare tra le sue strade offre un’atmosfera rilassante e panorami incantevoli sul mare. È il luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezza a pochi passi dalla città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È vicina a Chiavari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rapallo

Quando la definizione "È vicina a Chiavari" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rapallo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È vicina a Chiavari
  • Risposta: RAPALLO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: R______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
P Padova
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Rapallo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È vicina a Chiavari". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con vicina: Città vicina a Dresda 

Con chiavari: Fiume della Liguria che sfocia presso Chiavari 