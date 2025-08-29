Il Newton fisico

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Newton fisico' è 'Isaac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISAAC

Perché la soluzione è Isaac? Isaac, celebre scienziato del XVII secolo, ha rivoluzionato il modo di comprendere il mondo naturale. La sua mente brillante ha portato alla formulazione di leggi fondamentali che spiegano il movimento e la gravità. Grazie alle sue scoperte, possiamo capire come gli oggetti si comportano sotto diverse forze. La sua influenza si sente ancora oggi nelle scienze e nella vita quotidiana, lasciando un segno indelebile nel progresso umano.

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Il Newton fisico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Isaac

Quando la definizione "Il Newton fisico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isaac'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Newton fisico
  • Risposta: ISAAC
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: C

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
S Savona
A Ancona
A Ancona
C Como

La soluzione 'Isaac' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Newton fisico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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