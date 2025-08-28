L equipaggio del pirata
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L equipaggio del pirata' è 'Ciurma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CIURMA
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Perché la soluzione è Ciurma? La ciurma è l’insieme dei membri che compongono l’equipaggio di un pirata. Questi uomini e donne condividono responsabilità e compiti a bordo della nave, collaborando per affrontare le sfide del mare. La ciurma si distingue per il suo spirito di solidarietà e per la capacità di adattarsi alle difficoltà dell’avventura piratesca. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento della nave e il successo delle imprese piratesche.
L equipaggio del pirata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ciurma
Questa pagina è dedicata alla definizione "L equipaggio del pirata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ciurma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L equipaggio del pirata
- Risposta: CIURMA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ciurma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L equipaggio del pirata". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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