Berta lo faceva in una canzone di Rino Gaetano
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SOLUZIONE: FILAVA
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Berta lo faceva in una canzone di Rino Gaetano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Filava
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Berta lo faceva in una canzone di Rino Gaetano
- Risposta: FILAVA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
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