La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le società che si sviluppano grazie ai loro siti' è 'Dotcom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTCOM

Curiosità e Significato di Dotcom

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dotcom più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dotcom.

Perché la soluzione è Dotcom? Dotcom si riferisce alle aziende che hanno successo grazie alla loro presenza online, sfruttando i siti web per crescere e raggiungere clienti in tutto il mondo. È un termine che nasce dall’unione di dot (punto) e com (commercio), simbolo delle società nate con l’avvento di internet. Queste imprese rappresentano il cuore del commercio digitale, dimostrando come il web possa far sviluppare un business.

Come si scrive la soluzione Dotcom

Se "Le società che si sviluppano grazie ai loro siti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

C Como

O Otranto

M Milano

