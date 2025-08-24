Il punto cardinale indicato da W
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il punto cardinale indicato da W' è 'Ovest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OVEST
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Perché la soluzione è Ovest? Il punto cardinale che si trova opposto a est sulla bussola è quello che indica la direzione verso il tramonto. Quando si guarda verso l'orizzonte in questa direzione, si osserva il sole che cala nel cielo. È una delle quattro principali direzioni usate per orientarsi durante un viaggio o un'escursione. Riconoscere questa direzione aiuta a trovare la strada giusta in ogni avventura.
Il punto cardinale indicato da W nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovest
La definizione "Il punto cardinale indicato da W" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovest'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il punto cardinale indicato da W
- Risposta: OVEST
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ovest' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il punto cardinale indicato da W". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un punto indicato dal Sole In prossimità di un punto cardinale Un punto cardinale Punto cardinale detto anche oriente o levante Il punto che si trova agli antipodi dello zenit
Altre definizioni collegate
Con punto: Un punto di approdo
Con cardinale: Così è detto un cardinale
Con indicato: Sui cartelli stradali è indicato con una H