Il punto cardinale indicato da W

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il punto cardinale indicato da W' è 'Ovest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVEST

Vuoi approfondire la risposta Ovest? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ovest? Il punto cardinale che si trova opposto a est sulla bussola è quello che indica la direzione verso il tramonto. Quando si guarda verso l'orizzonte in questa direzione, si osserva il sole che cala nel cielo. È una delle quattro principali direzioni usate per orientarsi durante un viaggio o un'escursione. Riconoscere questa direzione aiuta a trovare la strada giusta in ogni avventura.

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Il punto cardinale indicato da W nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovest

La definizione "Il punto cardinale indicato da W" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ovest'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il punto cardinale indicato da W

Il punto cardinale indicato da W Risposta: OVEST

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto V Venezia E Empoli S Savona T Torino

La soluzione 'Ovest' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il punto cardinale indicato da W". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.