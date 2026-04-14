Così è detto un cardinale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così è detto un cardinale' è 'Porporato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORPORATO

Perché la soluzione è Porporato? Un porporato è un membro di alto rango della Chiesa cattolica, in particolare un cardinale. Questa figura ecclesiastica riveste un ruolo importante all’interno della gerarchia religiosa e viene scelta dal Papa per contribuire alla guida spirituale e amministrativa della Chiesa. La loro funzione principale consiste nel partecipare alle decisioni di livello superiore e nell’elezione del nuovo Papa. La presenza di un porporato nei consigli ecclesiastici rappresenta un elemento fondamentale nel funzionamento delle istituzioni religiose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detto un cardinale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Così è detto un cardinale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Porporato

La definizione "Così è detto un cardinale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detto un cardinale" conferma che la soluzione 'Porporato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Porporato

P Padova O Otranto R Roma P Padova O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detto un cardinale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Porporato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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