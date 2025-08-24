Amanti delle ascensioni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Amanti delle ascensioni' è 'Rocciatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROCCIATORI
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Perché la soluzione è Rocciatori? I rocciatori sono appassionati di scalate e arrampicate su pareti rocciose, dedicando tempo e energia a questa attività che richiede abilità, coraggio e conoscenza delle tecniche di sicurezza. La loro passione si manifesta nella volontà di affrontare sfide sempre più impegnative in ambienti naturali, godendo del contatto diretto con la natura e della sensazione di libertà che deriva dall'ascensione. La loro dedizione li rende autentici amanti delle ascensioni, sempre pronti a scoprire nuove vie e a migliorare le proprie capacità.
Amanti delle ascensioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rocciatori
Questa pagina è dedicata alla definizione "Amanti delle ascensioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rocciatori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Amanti delle ascensioni
- Risposta: ROCCIATORI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: R_________
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Rocciatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Amanti delle ascensioni". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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