Amanti delle ascensioni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Amanti delle ascensioni' è 'Rocciatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCCIATORI

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Perché la soluzione è Rocciatori? I rocciatori sono appassionati di scalate e arrampicate su pareti rocciose, dedicando tempo e energia a questa attività che richiede abilità, coraggio e conoscenza delle tecniche di sicurezza. La loro passione si manifesta nella volontà di affrontare sfide sempre più impegnative in ambienti naturali, godendo del contatto diretto con la natura e della sensazione di libertà che deriva dall'ascensione. La loro dedizione li rende autentici amanti delle ascensioni, sempre pronti a scoprire nuove vie e a migliorare le proprie capacità.

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Amanti delle ascensioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rocciatori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Amanti delle ascensioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rocciatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Amanti delle ascensioni

Amanti delle ascensioni Risposta: ROCCIATORI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: R_________

R_________ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

R Roma O Otranto C Como C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Rocciatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Amanti delle ascensioni". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.