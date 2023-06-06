Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945

SOLUZIONE: PERDUTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Perduti? Gli amanti di un film del 1945 si trovano in uno stato di smarrimento e confusione, simile a chi si sente perso e senza una direzione certa nella vita. Questa condizione di smarrimento può derivare dalla mancanza di punti di riferimento o di un senso di appartenenza, facendo sentire le persone come se fossero in un mondo sconosciuto e senza speranza.

Per risolvere la definizione "Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Perduti:

P Padova E Empoli R Roma D Domodossola U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

