Sottili stringhe nastrini

Luca Bianchi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sottili stringhe nastrini' è 'Laccioli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACCIOLI

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Perché la soluzione è Laccioli? I laccioli sono sottili stringhe nastrini utilizzate per legare e decorare vari oggetti, come scarpe, confezioni regalo o abiti. La loro consistenza sottile permette di essere facilmente annodati e di adattarsi a diverse superfici, offrendo un aspetto elegante e raffinato. Questi nastrini, grazie alla loro leggerezza, sono ideali per aggiungere un tocco di raffinatezza a presentazioni o accessori. La loro versatilità li rende un elemento indispensabile in molte occasioni.

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Sottili stringhe nastrini nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Laccioli

Quando la definizione "Sottili stringhe nastrini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laccioli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sottili stringhe nastrini
  • Risposta: LACCIOLI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: L_______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
C Como
C Como
I Imola
O Otranto
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Laccioli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sottili stringhe nastrini". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sottili: Una macchina che taglia in sottili striscioline 

Con stringhe: Fissati con le stringhe 

Con nastrini: Nastrini ornamentali 