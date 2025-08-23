Sottili stringhe nastrini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sottili stringhe nastrini' è 'Laccioli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LACCIOLI
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Perché la soluzione è Laccioli? I laccioli sono sottili stringhe nastrini utilizzate per legare e decorare vari oggetti, come scarpe, confezioni regalo o abiti. La loro consistenza sottile permette di essere facilmente annodati e di adattarsi a diverse superfici, offrendo un aspetto elegante e raffinato. Questi nastrini, grazie alla loro leggerezza, sono ideali per aggiungere un tocco di raffinatezza a presentazioni o accessori. La loro versatilità li rende un elemento indispensabile in molte occasioni.
Sottili stringhe nastrini nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Laccioli
Quando la definizione "Sottili stringhe nastrini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laccioli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sottili stringhe nastrini
- Risposta: LACCIOLI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: L_______
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Laccioli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sottili stringhe nastrini". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Stringhe corte e sottili Una padella per sottili frittatine Sottili gracili Funi molto sottili Un uccelletto di palude con becco e zampe sottili
Altre definizioni collegate
Con sottili: Una macchina che taglia in sottili striscioline
Con stringhe: Fissati con le stringhe
Con nastrini: Nastrini ornamentali