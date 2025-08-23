Lavorano dopo la nevicata
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SOLUZIONE: SPALATORI
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Perché la soluzione è Spalatori? Gli spalatori sono persone che si dedicano a rimuovere la neve dalle strade, dai marciapiedi e dalle aree pubbliche subito dopo una nevicata. La loro attività è fondamentale per garantire sicurezza e accessibilità nelle zone urbane e rurali, specialmente durante le condizioni meteorologiche più intense. Utilizzano attrezzature specifiche come pale e spargitori per facilitare il lavoro e ripristinare la normale circolazione. La presenza degli spalatori è indispensabile per limitare i disagi causati dalla neve.
Lavorano dopo la nevicata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Spalatori
Quando la definizione "Lavorano dopo la nevicata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spalatori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lavorano dopo la nevicata
- Risposta: SPALATORI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Spalatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lavorano dopo la nevicata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con lavorano: Lavorano nell arnia
Con nevicata: La pulizia dopo la nevicata