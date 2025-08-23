Lavorano dopo la nevicata

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lavorano dopo la nevicata' è 'Spalatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALATORI

La risposta Spalatori è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Spalatori? Gli spalatori sono persone che si dedicano a rimuovere la neve dalle strade, dai marciapiedi e dalle aree pubbliche subito dopo una nevicata. La loro attività è fondamentale per garantire sicurezza e accessibilità nelle zone urbane e rurali, specialmente durante le condizioni meteorologiche più intense. Utilizzano attrezzature specifiche come pale e spargitori per facilitare il lavoro e ripristinare la normale circolazione. La presenza degli spalatori è indispensabile per limitare i disagi causati dalla neve.

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Lavorano dopo la nevicata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Spalatori

Quando la definizione "Lavorano dopo la nevicata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spalatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lavorano dopo la nevicata

Lavorano dopo la nevicata Risposta: SPALATORI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

S Savona P Padova A Ancona L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Spalatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lavorano dopo la nevicata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.