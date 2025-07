Lavorano dopo i pasti nei cruciverba: la soluzione è Stomaci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavorano dopo i pasti' è 'Stomaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOMACI

Curiosità e Significato di Stomaci

Hai risolto il cruciverba con Stomaci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Stomaci.

Perché la soluzione è Stomaci? Stomaci è il plurale di stomaco, l’organo che digerisce il cibo. La frase Lavorano dopo i pasti si riferisce proprio a come, una volta mangiato, lo stomaco si attiva per processare e assorbire le sostanze nutritive. In modo naturale, è il nostro sistema interno che continua a lavorare anche dopo aver finito di mangiare. Un esempio di come il corpo sia sempre in azione.

Come si scrive la soluzione Stomaci

Stai cercando la risposta alla definizione "Lavorano dopo i pasti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

