Sono portate alla luce da scavi archeologici

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono portate alla luce da scavi archeologici' è 'Necropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NECROPOLI

Perchè la soluzione è Necropoli? Una necropoli è un luogo antico scoperto durante scavi archeologici, dove sono state trovate tombe e resti di civiltà passate. Questi siti offrono uno sguardo sul passato e sulle pratiche funerarie di tempi antichi, rivelando molto sulla cultura e le credenze di chi vi abitava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Necropoli'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Sono portate alla luce da scavi archeologici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Necropoli

Se la definizione "Sono portate alla luce da scavi archeologici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Necropoli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono portate alla luce da scavi archeologici
  • Risposta: NECROPOLI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: N________
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
C Como
R Roma
O Otranto
P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Necropoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono portate alla luce da scavi archeologici". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Così sono le stanze prima di accendere la luce Lo sono i resti archeologici Sono scure alla luce Sono uguali all originale I bei sono originali 

Altre definizioni collegate

Con portate: Ceste portate sulla schiena 

Con scavi: Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua 

Con archeologici: Oggetti archeologici 