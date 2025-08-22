Sono portate alla luce da scavi archeologici
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono portate alla luce da scavi archeologici' è 'Necropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NECROPOLI
Perchè la soluzione è Necropoli? Una necropoli è un luogo antico scoperto durante scavi archeologici, dove sono state trovate tombe e resti di civiltà passate. Questi siti offrono uno sguardo sul passato e sulle pratiche funerarie di tempi antichi, rivelando molto sulla cultura e le credenze di chi vi abitava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono portate alla luce da scavi archeologici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Necropoli
Se la definizione "Sono portate alla luce da scavi archeologici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Necropoli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono portate alla luce da scavi archeologici
- Risposta: NECROPOLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: N________
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Necropoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono portate alla luce da scavi archeologici". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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