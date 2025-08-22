Il problema di Amleto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il problema di Amleto' è 'Dilemma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Dilemma? Amleto si trova di fronte a un dilemma che lo mette in crisi. Deve decidere se agire o meno, affrontando dubbi e incertezze. La sua mente è tormentata tra il desiderio di vendetta e le conseguenze delle sue scelte, creando un conflitto interiore difficile da risolvere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il problema di Amleto
- Risposta: DILEMMA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DEMA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Il problema di Amleto: risposta da 7 lettere
La definizione "Il problema di Amleto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Dilemma. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.