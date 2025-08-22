Il problema di Amleto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il problema di Amleto' è 'Dilemma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D I L E M M A

Perchè la soluzione è Dilemma? Amleto si trova di fronte a un dilemma che lo mette in crisi. Deve decidere se agire o meno, affrontando dubbi e incertezze. La sua mente è tormentata tra il desiderio di vendetta e le conseguenze delle sue scelte, creando un conflitto interiore difficile da risolvere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il problema di Amleto

Il problema di Amleto Risposta: DILEMMA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D E M A

Inizia con: D

D Finisce con: A

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Il problema di Amleto: risposta da 7 lettere

La definizione "Il problema di Amleto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Dilemma. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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