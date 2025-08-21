Nella medicina estetica riempie le rughe ing
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SOLUZIONE: FILLER
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Perché la soluzione è Filler? Il filler è un trattamento molto usato per migliorare l'aspetto della pelle, riempiendo le rughe e le linee d'espressione che si formano nel tempo. Agisce come una sorta di riempitivo naturale, donando un aspetto più giovane e levigato. Viene scelto da chi desidera un risultato rapido e naturale senza interventi invasivi. La sua popolarità cresce perché permette di ottenere miglioramenti visibili in poco tempo.
Nella medicina estetica riempie le rughe ing nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Filler
Se la definizione "Nella medicina estetica riempie le rughe ing" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Filler'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nella medicina estetica riempie le rughe ing
- Risposta: FILLER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: R
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Filler' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nella medicina estetica riempie le rughe ing". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con estetica: Materiale usato nella chirurgia estetica
Con riempie: Si riempie dopo un pasto