Genere teatrale di carattere comico

Alessia Mogevero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Genere teatrale di carattere comico' è 'Farsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARSA

Perché la soluzione è Farsa? La farsa è un genere teatrale caratterizzato da un umorismo esagerato e situazioni improbabili che mirano a divertire il pubblico. Si distingue per l'uso di personaggi caricaturali, dialoghi brillanti e scene spesso ingegnose e grottesche. Questo tipo di commedia si concentra sulla comicità slapstick e sulla satira delle convenzioni sociali, creando un'atmosfera leggera e frivola. La farsa si sviluppa attraverso situazioni esagerate che suscitano risate e leggerezza, rendendola un esempio di teatro comico.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Farsa'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Genere teatrale di carattere comico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Farsa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Genere teatrale di carattere comico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farsa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Genere teatrale di carattere comico
  • Risposta: FARSA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
R Roma
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Farsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Genere teatrale di carattere comico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Quella napoletana è un genere teatrale Genere teatrale tipicamente francese Genere teatrale Un genere teatrale Eccezionale serata teatrale 

Altre definizioni collegate

Con genere: Il genere televisivo dei serial e degli sceneggiati 

Con teatrale: Precede immediatamente la rappresentazione teatrale 

Con carattere: I punti più delicati del carattere d una persona 