Genere teatrale di carattere comico
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SOLUZIONE: FARSA
Perché la soluzione è Farsa? La farsa è un genere teatrale caratterizzato da un umorismo esagerato e situazioni improbabili che mirano a divertire il pubblico. Si distingue per l'uso di personaggi caricaturali, dialoghi brillanti e scene spesso ingegnose e grottesche. Questo tipo di commedia si concentra sulla comicità slapstick e sulla satira delle convenzioni sociali, creando un'atmosfera leggera e frivola. La farsa si sviluppa attraverso situazioni esagerate che suscitano risate e leggerezza, rendendola un esempio di teatro comico.
Genere teatrale di carattere comico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Farsa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Genere teatrale di carattere comico
- Risposta: FARSA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Farsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Genere teatrale di carattere comico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con genere: Il genere televisivo dei serial e degli sceneggiati
Con teatrale: Precede immediatamente la rappresentazione teatrale
Con carattere: I punti più delicati del carattere d una persona