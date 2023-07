Quella napoletana è un genere teatrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella napoletana è un genere teatrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCENEGGIATA

Significato/Curiosita : Quella napoletana e un genere teatrale

Un genere di opera teatrale la cui struttura e trama sono basate su situazioni e personaggi stravaganti, anche se in generale viene mantenuto un certo... La sceneggiata (meglio conosciuta come sceneggiata napoletana) è un genere di rappresentazione popolare, che alterna il canto con la recitazione e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

