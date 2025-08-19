Quando il dì e la notte hanno la medesima durata
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quando il dì e la notte hanno la medesima durata' è 'Equinozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EQUINOZIO
La risposta Equinozio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Equinozio? L'equinozio è il momento dell'anno in cui il giorno e la notte durano esattamente lo stesso tempo, creando un equilibrio tra luce e oscurità. Questo evento astronomico si verifica due volte all'anno, durante la primavera e l'autunno, segnando i cambi di stagione. La parola deriva dal latino e significa
Quando il dì e la notte hanno la medesima durata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Equinozio
Se la definizione "Quando il dì e la notte hanno la medesima durata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Equinozio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quando il dì e la notte hanno la medesima durata
- Risposta: EQUINOZIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Equinozio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quando il dì e la notte hanno la medesima durata". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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