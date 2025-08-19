Quando il dì e la notte hanno la medesima durata

Alessia Mogavero | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quando il dì e la notte hanno la medesima durata' è 'Equinozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EQUINOZIO

La risposta Equinozio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Equinozio? L'equinozio è il momento dell'anno in cui il giorno e la notte durano esattamente lo stesso tempo, creando un equilibrio tra luce e oscurità. Questo evento astronomico si verifica due volte all'anno, durante la primavera e l'autunno, segnando i cambi di stagione. La parola deriva dal latino e significa

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Quando il dì e la notte hanno la medesima durata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Equinozio

Se la definizione "Quando il dì e la notte hanno la medesima durata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Equinozio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quando il dì e la notte hanno la medesima durata
  • Risposta: EQUINOZIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
Q Quarto
U Udine
I Imola
N Napoli
O Otranto
Z Zara
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Equinozio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quando il dì e la notte hanno la medesima durata". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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