Pietro che fu leader storico del Psi

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietro che fu leader storico del Psi' è 'Nenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NENNI

Perchè la soluzione è Nenni? NENNI è stato un figura chiave nel panorama politico italiano, portando avanti idee e progetti importanti. La sua leadership nel Psi ha lasciato un segno duraturo, influenzando il percorso del partito e contribuendo a modellare il suo ruolo nel contesto nazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pietro che fu leader storico del Psi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nenni

Se la definizione "Pietro che fu leader storico del Psi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nenni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pietro che fu leader storico del Psi
  • Risposta: NENNI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: N____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
N Napoli
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Nenni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietro che fu leader storico del Psi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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