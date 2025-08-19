Pietro che fu leader storico del Psi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietro che fu leader storico del Psi' è 'Nenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NENNI

Perchè la soluzione è Nenni? NENNI è stato un figura chiave nel panorama politico italiano, portando avanti idee e progetti importanti. La sua leadership nel Psi ha lasciato un segno duraturo, influenzando il percorso del partito e contribuendo a modellare il suo ruolo nel contesto nazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pietro che fu leader storico del Psi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nenni

Se la definizione "Pietro che fu leader storico del Psi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nenni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pietro che fu leader storico del Psi

Pietro che fu leader storico del Psi Risposta: NENNI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: N____

N____ Inizia con: N

N Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli N Napoli N Napoli I Imola

La soluzione 'Nenni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietro che fu leader storico del Psi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.