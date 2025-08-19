Pietro che fu leader storico del Psi
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SOLUZIONE: NENNI
Perchè la soluzione è Nenni? NENNI è stato un figura chiave nel panorama politico italiano, portando avanti idee e progetti importanti. La sua leadership nel Psi ha lasciato un segno duraturo, influenzando il percorso del partito e contribuendo a modellare il suo ruolo nel contesto nazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pietro che fu leader storico del Psi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nenni
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pietro che fu leader storico del Psi
- Risposta: NENNI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: N____
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Nenni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietro che fu leader storico del Psi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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