Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga' è 'Paparazzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPARAZZI

La risposta Paparazzi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Paparazzi? I paparazzi sono fotografi che si dedicano a seguire e immortalare le celebrità in modo insistente, spesso creando situazioni di grande attenzione mediatica. La loro attività si collega strettamente a quello che si potrebbe chiamare giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga, poiché entrambi si concentrano sulla divulgazione di dettagli privati con l’intento di catturare l’attenzione pubblica. Questa pressione costante può influenzare la vita delle star e alimentare uno spettacolo sempre più voyeuristico.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Paparazzi'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Paparazzi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paparazzi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga
  • Risposta: PAPARAZZI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
P Padova
A Ancona
R Roma
A Ancona
Z Zara
Z Zara
I Imola

La soluzione 'Paparazzi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giornalisti scandalistici cantati da Lady Gaga". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La canzone da Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper Il genere musicale di Lady Gaga Noto singolo di Lady Gaga del 2008 Film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga I gagà del Settecento 

Altre definizioni collegate

Con giornalisti: Accoglie i giornalisti 

Con scandalistici: Fotografi scandalistici 

Con cantati: Quanti i baci cantati da Celentano? 