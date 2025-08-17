Sono pari nei cubi

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Sono pari nei cubi' è 'Ui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono pari nei cubi
  • Risposta: UI
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: U_
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I
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Sono pari nei cubi nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ui

In presenza della definizione "Sono pari nei cubi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ui'.

Le 2 lettere della soluzione

U Udine
I Imola

La soluzione 'Ui' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono pari nei cubi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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