La si sfrutta con le miniere

Home / Soluzioni Cruciverba / La si sfrutta con le miniere

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La si sfrutta con le miniere' è 'Crosta Terrestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROSTA TERRESTRE

Perchè la soluzione è Crosta Terrestre? La crosta terrestre è la superficie esterna del nostro pianeta, ricca di minerali e risorse. Viene estratta attraverso miniere, permettendo di ottenere materiali utili per la vita quotidiana. Questa parte del mondo naturale è fondamentale per l’estrazione di molte materie prime. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Crosta Terrestre' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La si sfrutta con le miniere nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Crosta Terrestre

La soluzione associata alla definizione "La si sfrutta con le miniere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crosta Terrestre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La si sfrutta con le miniere

La si sfrutta con le miniere Risposta: CROSTA TERRESTRE

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 6-9

6-9 Schema utile: C_____ _________

C_____ _________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 15 lettere della soluzione

C Como R Roma O Otranto S Savona T Torino A Ancona T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli S Savona T Torino R Roma E Empoli

La soluzione 'Crosta Terrestre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La si sfrutta con le miniere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.