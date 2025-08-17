La si sfrutta con le miniere
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La si sfrutta con le miniere' è 'Crosta Terrestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CROSTA TERRESTRE
Perchè la soluzione è Crosta Terrestre? La crosta terrestre è la superficie esterna del nostro pianeta, ricca di minerali e risorse. Viene estratta attraverso miniere, permettendo di ottenere materiali utili per la vita quotidiana. Questa parte del mondo naturale è fondamentale per l’estrazione di molte materie prime. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La si sfrutta con le miniere nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Crosta Terrestre
La soluzione associata alla definizione "La si sfrutta con le miniere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crosta Terrestre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La si sfrutta con le miniere
- Risposta: CROSTA TERRESTRE
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 6-9
- Schema utile: C_____ _________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Crosta Terrestre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La si sfrutta con le miniere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si sfrutta con speciali pannelli Si sfruttano con le miniere Si sfrutta scendendo Si sfrutta nella miniera Si sfrutta in miniera
Altre definizioni collegate
Con sfrutta: Si sfrutta come ripostiglio
Con miniere: Miscuglio esplosivo che si sviluppa nelle miniere