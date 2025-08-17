La si sfrutta con le miniere

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La si sfrutta con le miniere' è 'Crosta Terrestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROSTA TERRESTRE

Perchè la soluzione è Crosta Terrestre? La crosta terrestre è la superficie esterna del nostro pianeta, ricca di minerali e risorse. Viene estratta attraverso miniere, permettendo di ottenere materiali utili per la vita quotidiana. Questa parte del mondo naturale è fondamentale per l’estrazione di molte materie prime. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La si sfrutta con le miniere nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Crosta Terrestre

La soluzione associata alla definizione "La si sfrutta con le miniere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crosta Terrestre'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La si sfrutta con le miniere
  • Risposta: CROSTA TERRESTRE
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 6-9
  • Schema utile: C_____ _________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 15 lettere della soluzione

C Como
R Roma
O Otranto
S Savona
T Torino
A Ancona
 
T Torino
E Empoli
R Roma
R Roma
E Empoli
S Savona
T Torino
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Crosta Terrestre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La si sfrutta con le miniere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sfrutta: Si sfrutta come ripostiglio 

Con miniere: Miscuglio esplosivo che si sviluppa nelle miniere 