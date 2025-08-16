Prelevati alla fonte
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prelevati alla fonte' è 'Attinti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATTINTI
Perchè la soluzione è Attinti? Gli attinti sono somme di denaro che vengono trattenute direttamente dal salario o da altri pagamenti prima che arrivino al destinatario. Questa pratica permette di versare tasse, contributi o altri obblighi senza dover agire separatamente, semplificando il processo di pagamento e gestione delle obbligazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prelevati alla fonte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Attinti
La definizione "Prelevati alla fonte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attinti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Prelevati alla fonte
- Risposta: ATTINTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Attinti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prelevati alla fonte". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con prelevati: Prelevati con forza e costretti ad andare altrove
Con fonte: Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi