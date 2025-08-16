Prelevati alla fonte

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prelevati alla fonte' è 'Attinti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTINTI

Perchè la soluzione è Attinti? Gli attinti sono somme di denaro che vengono trattenute direttamente dal salario o da altri pagamenti prima che arrivino al destinatario. Questa pratica permette di versare tasse, contributi o altri obblighi senza dover agire separatamente, semplificando il processo di pagamento e gestione delle obbligazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prelevati alla fonte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Attinti

La definizione "Prelevati alla fonte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attinti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prelevati alla fonte
  • Risposta: ATTINTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Attinti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prelevati alla fonte". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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