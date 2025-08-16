Il Woody regista di Io e Annie

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Woody regista di Io e Annie' è 'Allen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLEN

Perchè la soluzione è Allen? Woody Allen, noto regista di Io e Annie, ha saputo creare film che mescolano humor e introspezione. La sua capacità di raccontare storie complesse con leggerezza lo rende unico nel panorama cinematografico, regalando al pubblico momenti di riflessione e divertimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Woody regista di Io e Annie
  • Risposta: ALLEN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: N
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Il Woody regista di Io e Annie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Allen

Se la definizione "Il Woody regista di Io e Annie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allen'.

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
L Livorno
E Empoli
N Napoli

La soluzione 'Allen' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Woody regista di Io e Annie". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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