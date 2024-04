La Soluzione ♚ Io e con Woody Allen La definizione e la soluzione di 5 lettere: Io e con Woody Allen. ANNIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Io e con woody allen: Io e Annie (Annie Hall) è un film del 1977 diretto e interpretato da Woody Allen. Inizialmente distribuito in Italia con il titolo di Io e le donne, Io e Annie è il film che consacrò Allen tra i maggiori registi americani. Il film, scritto dallo stesso Allen con Marshall Brickman, si è aggiudicato quattro Premi Oscar: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e miglior attrice protagonista a Diane Keaton. Nel 1992 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al trentunesimo posto della classifica dei ... Altre Definizioni con annie; woody; allen; Io e Woody Allen; Io e film di Woody Allen; Il Woody di Zelig; Lo suona Woody Allen; Iniziali di Allen; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Io e con Woody Allen

ANNIE

