Volute di fumo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Volute di fumo' è 'Spire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIRE

Perchè la soluzione è Spire? Le spire di fumo si sviluppano come sinuose spirali che si sollevano nell’aria, creando disegni effimeri e affascinanti. Questi ghirigori leggeri si dissolvono lentamente, lasciando dietro di sé tracce invisibili di un momento passato, come un ricordo sfuggente tra le nuvole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Volute di fumo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spire

Se la definizione "Volute di fumo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Volute di fumo

Volute di fumo Risposta: SPIRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

S Savona P Padova I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Spire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Volute di fumo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.