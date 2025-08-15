Volute di fumo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Volute di fumo' è 'Spire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPIRE
Perchè la soluzione è Spire? Le spire di fumo si sviluppano come sinuose spirali che si sollevano nell’aria, creando disegni effimeri e affascinanti. Questi ghirigori leggeri si dissolvono lentamente, lasciando dietro di sé tracce invisibili di un momento passato, come un ricordo sfuggente tra le nuvole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Volute di fumo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spire
Se la definizione "Volute di fumo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spire'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Volute di fumo
- Risposta: SPIRE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Spire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Volute di fumo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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