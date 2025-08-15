Malattia causata dalla carenza di vitamina B

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Malattia causata dalla carenza di vitamina B' è 'Beriberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BERIBERI

La risposta Beriberi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Beriberi? Il beriberi è una patologia che si sviluppa quando nel corpo manca una vitamina essenziale, in particolare la vitamina B1 o tiamina. Questa condizione si manifesta con sintomi che interessano il sistema nervoso e cardiovascolare, causando debolezza, affaticamento e problemi cardiaci. La carenza di questa vitamina si verifica spesso in persone con diete povere di alimenti ricchi di tiamina o in soggetti che presentano malattie intestinali. La corretta assunzione di vitamina B1 è fondamentale per mantenere il buon funzionamento dell'organismo.

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Malattia causata dalla carenza di vitamina B nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Beriberi

La definizione "Malattia causata dalla carenza di vitamina B" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Beriberi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Malattia causata dalla carenza di vitamina B

Malattia causata dalla carenza di vitamina B Risposta: BERIBERI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna E Empoli R Roma I Imola B Bologna E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Beriberi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Malattia causata dalla carenza di vitamina B". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.