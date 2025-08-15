Malattia causata dalla carenza di vitamina B
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Malattia causata dalla carenza di vitamina B' è 'Beriberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BERIBERI
La risposta Beriberi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Beriberi? Il beriberi è una patologia che si sviluppa quando nel corpo manca una vitamina essenziale, in particolare la vitamina B1 o tiamina. Questa condizione si manifesta con sintomi che interessano il sistema nervoso e cardiovascolare, causando debolezza, affaticamento e problemi cardiaci. La carenza di questa vitamina si verifica spesso in persone con diete povere di alimenti ricchi di tiamina o in soggetti che presentano malattie intestinali. La corretta assunzione di vitamina B1 è fondamentale per mantenere il buon funzionamento dell'organismo.
Malattia causata dalla carenza di vitamina B nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Beriberi
La definizione "Malattia causata dalla carenza di vitamina B" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Beriberi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Malattia causata dalla carenza di vitamina B
- Risposta: BERIBERI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Beriberi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Malattia causata dalla carenza di vitamina B". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Malattia dei cereali causata da un fungo Malattia cutanea causata da un acaro Malattia causata dalla puntura dell anofele Malattia infettiva oggi debellata L erosione delle rocce in pendio causata dalle piogge
Altre definizioni collegate
Con malattia: Una malattia di graminacee
Con causata: Infezione causata da funghi
Con carenza: Le prende chi ne ha carenza