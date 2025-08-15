Corpo celeste come il Sole

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corpo celeste come il Sole' è 'Stella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STELLA

Perchè la soluzione è Stella? Una stella è un corpo celeste che brilla nel cielo grazie alle reazioni di fusione nucleare al suo interno. La luce che emette può essere vista da lontano e forma parte di un affascinante spettacolo notturno. La sua presenza ha sempre ispirato sogni e meraviglia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Corpo celeste come il Sole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stella

Per risolvere la definizione "Corpo celeste come il Sole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stella'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Corpo celeste come il Sole

Corpo celeste come il Sole Risposta: STELLA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

La soluzione 'Stella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Corpo celeste come il Sole". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.