Corpo celeste come il Sole
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corpo celeste come il Sole' è 'Stella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STELLA
Perchè la soluzione è Stella? Una stella è un corpo celeste che brilla nel cielo grazie alle reazioni di fusione nucleare al suo interno. La luce che emette può essere vista da lontano e forma parte di un affascinante spettacolo notturno. La sua presenza ha sempre ispirato sogni e meraviglia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Corpo celeste come il Sole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stella
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Corpo celeste come il Sole
- Risposta: STELLA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Stella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Corpo celeste come il Sole". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un corpo celeste Corpo celeste detto anche pianetino Un enorme corpo celeste di eccezionale densità Un corpo celeste secondario Un corpo celeste che emette onde elettromagnetiche
Altre definizioni collegate
Con corpo: Si staccano dal corpo dei pesci
Con celeste: Un custode celeste