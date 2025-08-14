Vengono a chi soffre di acrofobia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vengono a chi soffre di acrofobia' è 'Vertigini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERTIGINI

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Perché la soluzione è Vertigini? Chi soffre di acrofobia sperimenta sensazioni di instabilità e perdita di equilibrio che si manifestano con vertigini. Questi episodi sono spesso accompagnati da paura intensa di cadere o di essere in alto, generando una forte ansia e disagio. Le vertigini rappresentano un sintomo comune di questa paura, rendendo difficile affrontare ambienti elevati o situazioni che richiedono di guardare verso l’alto. La percezione di instabilità contribuisce ad alimentare il timore di perdere il controllo.

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Vengono a chi soffre di acrofobia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vertigini

La definizione "Vengono a chi soffre di acrofobia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vertigini'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vengono a chi soffre di acrofobia

Vengono a chi soffre di acrofobia Risposta: VERTIGINI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: V________

V________ Inizia con: V

V Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia E Empoli R Roma T Torino I Imola G Genova I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Vertigini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vengono a chi soffre di acrofobia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.