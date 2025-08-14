Vengono a chi soffre di acrofobia
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vengono a chi soffre di acrofobia' è 'Vertigini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VERTIGINI
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Perché la soluzione è Vertigini? Chi soffre di acrofobia sperimenta sensazioni di instabilità e perdita di equilibrio che si manifestano con vertigini. Questi episodi sono spesso accompagnati da paura intensa di cadere o di essere in alto, generando una forte ansia e disagio. Le vertigini rappresentano un sintomo comune di questa paura, rendendo difficile affrontare ambienti elevati o situazioni che richiedono di guardare verso l’alto. La percezione di instabilità contribuisce ad alimentare il timore di perdere il controllo.
Vengono a chi soffre di acrofobia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vertigini
La definizione "Vengono a chi soffre di acrofobia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vertigini'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vengono a chi soffre di acrofobia
- Risposta: VERTIGINI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: V________
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Vertigini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vengono a chi soffre di acrofobia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vengono impiegati per i piccoli calcolatori Un locale nel quale vengono proiettati film per amatori Chi ci va soffre Vengono spesso denunciati Vengono punite quelle di reato
Altre definizioni collegate
Con vengono: Vengono puniti con semplici sanzioni
Con soffre: Lievi lamenti di chi soffre