Trattato e decorato
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Trattato e decorato' è 'Lavorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LAVORATO
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Perché la soluzione è Lavorato? Un oggetto che si distingue per la sua superficie curata e arricchita da dettagli eleganti può essere descritto come lavorato. La sua lavorazione evidenzia l'attenzione ai particolari e spesso si trova in pezzi di pregio come mobili, sculture o oggetti d'arte. La cura nel decorare e nel trattare la superficie rende ogni pezzo unico, capace di catturare l'attenzione di chi lo osserva.
Trattato e decorato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavorato
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Trattato e decorato
- Risposta: LAVORATO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: L_______
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Lavorato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Trattato e decorato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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