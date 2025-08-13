Trattato e decorato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Trattato e decorato' è 'Lavorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVORATO

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Perché la soluzione è Lavorato? Un oggetto che si distingue per la sua superficie curata e arricchita da dettagli eleganti può essere descritto come lavorato. La sua lavorazione evidenzia l'attenzione ai particolari e spesso si trova in pezzi di pregio come mobili, sculture o oggetti d'arte. La cura nel decorare e nel trattare la superficie rende ogni pezzo unico, capace di catturare l'attenzione di chi lo osserva.

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Trattato e decorato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavorato

Per risolvere la definizione "Trattato e decorato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavorato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Trattato e decorato

Trattato e decorato Risposta: LAVORATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: L_______

L_______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona V Venezia O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Lavorato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Trattato e decorato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.