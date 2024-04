La Soluzione ♚ Nel 1807 Napoleone vi stipulò un trattato con lo zar La definizione e la soluzione di 6 lettere: Nel 1807 Napoleone vi stipulò un trattato con lo zar. TILSIT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su nel 1807 napoleone vi stipulo un trattato con lo zar: Col nome di pace di Tilsit sono noti due trattati di pace siglati nel 1807 da Napoleone, rispettivamente il 7 luglio con lo zar Alessandro I di Russia ed il 9 luglio con il re Federico Guglielmo III di Prussia. La firma dei trattati avvenne in Prussia orientale, nella città di Tilsit (l'attuale Sovetsk nell'oblast' di Kaliningrad); in particolare, il trattato del 7 luglio fu firmato su un pontone galleggiante nel mezzo del fiume Nemunas, che segnava la linea di demarcazione tra le zone di influenza francese e russa. Altre Definizioni con tilsit; 1807; napoleone; stipulò; trattato; Un tipico formaggio svizzero; Monogramma di Napoleone; Così fu detto Napoleone II; Madame de : fu esiliata da Napoleone; Trattato a scuola; Un trattato sui vocaboli; Cerca altre soluzioni cruciverba

