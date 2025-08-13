Cingevano i castelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Cingevano i castelli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cingevano i castelli' è 'Fossati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSSATI

Perché la soluzione è Fossati? I fossati sono trincee o canali scavati attorno ai castelli, utilizzati come difesa naturale contro gli assalitori. Questi punti di ostacolo impedivano l'avanzata nemica e permettevano alle truppe di controllare meglio l'accesso alle mura. La funzione principale dei fossati era quella di rendere più difficile l'assedio e di proteggere le strutture fortificate. La loro presenza era considerata un elemento strategico fondamentale nelle difese medievali, evidenziando l'importanza delle barriere naturali e artificiali.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Fossati' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Cingevano i castelli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fossati

Per risolvere la definizione "Cingevano i castelli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fossati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cingevano i castelli

Cingevano i castelli Risposta: FOSSATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: F______

F______ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze O Otranto S Savona S Savona A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Fossati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cingevano i castelli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.