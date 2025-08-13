Cingevano i castelli
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SOLUZIONE: FOSSATI
Perché la soluzione è Fossati? I fossati sono trincee o canali scavati attorno ai castelli, utilizzati come difesa naturale contro gli assalitori. Questi punti di ostacolo impedivano l'avanzata nemica e permettevano alle truppe di controllare meglio l'accesso alle mura. La funzione principale dei fossati era quella di rendere più difficile l'assedio e di proteggere le strutture fortificate. La loro presenza era considerata un elemento strategico fondamentale nelle difese medievali, evidenziando l'importanza delle barriere naturali e artificiali.
Cingevano i castelli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fossati
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cingevano i castelli
- Risposta: FOSSATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fossati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cingevano i castelli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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