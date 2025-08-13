Cingevano i castelli

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cingevano i castelli' è 'Fossati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSSATI

Perché la soluzione è Fossati? I fossati sono trincee o canali scavati attorno ai castelli, utilizzati come difesa naturale contro gli assalitori. Questi punti di ostacolo impedivano l'avanzata nemica e permettevano alle truppe di controllare meglio l'accesso alle mura. La funzione principale dei fossati era quella di rendere più difficile l'assedio e di proteggere le strutture fortificate. La loro presenza era considerata un elemento strategico fondamentale nelle difese medievali, evidenziando l'importanza delle barriere naturali e artificiali.

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Cingevano i castelli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fossati

Per risolvere la definizione "Cingevano i castelli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fossati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cingevano i castelli
  • Risposta: FOSSATI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
O Otranto
S Savona
S Savona
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Fossati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cingevano i castelli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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