La Soluzione ♚ Si calavano dai castelli La definizione e la soluzione di 13 lettere: Si calavano dai castelli. PONTI ELEVATOI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si calavano dai castelli: Il Castello Borromeo si trova a Peschiera Borromeo nella città metropolitana di Milano. Si tratta di un'antica cascina fortificata ad opera di Vitaliano I Borromeo nel XV secolo e restaurata assumendo l'aspetto attuale nel tardo XVI secolo da Renato Borromeo, cugino del cardinale Federico Borromeo. Peculiarità del castello è che il fossato che lo circonda è tuttora pieno di acqua. Altre Definizioni con ponti elevatoi; calavano; castelli; Quel che resta dei castelli diroccati; Un vino dei Castelli Romani; Rinomato centro dei Castelli Romani;

La risposta a Si calavano dai castelli

PONTI ELEVATOI

La verificata di 13 lettere per risolvere 'Si calavano dai castelli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.