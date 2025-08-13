Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno

Vito Manzione | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno' è 'Possessività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSSESSIVITÀ

Vuoi approfondire la risposta Possessività? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Possessività? La possessività si manifesta quando si desidera esercitare un forte controllo su persone o situazioni. È un atteggiamento che nasce dal bisogno di sentirsi sicuri e di dominare ciò che ci riguarda. A volte può portare a comportamenti eccessivi, creando tensione nelle relazioni. Comprendere questa tendenza aiuta a riflettere sui propri sentimenti e a cercare un equilibrio più sano.

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Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Possessività

Per risolvere la definizione "Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Possessività'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno
  • Risposta: POSSESSIVITÀ
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: P___________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: À

Le 12 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
S Savona
S Savona
E Empoli
S Savona
S Savona
I Imola
V Venezia
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Possessività' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con forte: Carlos lo spagnolo forte rivale di Sinner 