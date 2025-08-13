Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno' è 'Possessività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POSSESSIVITÀ
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Perché la soluzione è Possessività? La possessività si manifesta quando si desidera esercitare un forte controllo su persone o situazioni. È un atteggiamento che nasce dal bisogno di sentirsi sicuri e di dominare ciò che ci riguarda. A volte può portare a comportamenti eccessivi, creando tensione nelle relazioni. Comprendere questa tendenza aiuta a riflettere sui propri sentimenti e a cercare un equilibrio più sano.
Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Possessività
Per risolvere la definizione "Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Possessività'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno
- Risposta: POSSESSIVITÀ
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: P___________
- Inizia con: P
- Finisce con: À
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Possessività' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atteggiamento che dimostra un forte desiderio di controllo su qualcosa o qualcuno". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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