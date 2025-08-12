La dottrina economica e politica del laissez-faire

Anna Gallo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La dottrina economica e politica del laissez-faire' è 'Liberismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBERISMO

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Perché la soluzione è Liberismo? Il liberismo è un'idea che sostiene la libertà di mercato e il minimo intervento dello Stato nell'economia. Promuove la libera iniziativa e la concorrenza come strumenti per favorire la crescita e il benessere. Chi abbraccia questa filosofia crede che le forze naturali del mercato siano le più efficaci nel regolamentare l'offerta e la domanda. Alla fine, la fiducia sta nel lasciar fare senza troppi vincoli.

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La dottrina economica e politica del laissez-faire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Liberismo

Per risolvere la definizione "La dottrina economica e politica del laissez-faire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Liberismo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La dottrina economica e politica del laissez-faire
  • Risposta: LIBERISMO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: L________
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
B Bologna
E Empoli
R Roma
I Imola
S Savona
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Liberismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La dottrina economica e politica del laissez-faire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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