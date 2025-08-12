La dottrina economica e politica del laissez-faire
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SOLUZIONE: LIBERISMO
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Perché la soluzione è Liberismo? Il liberismo è un'idea che sostiene la libertà di mercato e il minimo intervento dello Stato nell'economia. Promuove la libera iniziativa e la concorrenza come strumenti per favorire la crescita e il benessere. Chi abbraccia questa filosofia crede che le forze naturali del mercato siano le più efficaci nel regolamentare l'offerta e la domanda. Alla fine, la fiducia sta nel lasciar fare senza troppi vincoli.
La dottrina economica e politica del laissez-faire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Liberismo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La dottrina economica e politica del laissez-faire
- Risposta: LIBERISMO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: L________
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Liberismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La dottrina economica e politica del laissez-faire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con economica: Operazione economica
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