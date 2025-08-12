Lo era Bobby Fischer
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SOLUZIONE: SCACCHISTA
Perché la soluzione è Scacchista? Bobby Fischer era un appassionato di scacchi, noto per la sua abilità e intuizione nel gioco. La sua mente brillante e la capacità di prevedere mosse complesse lo hanno reso uno dei più grandi scacchisti di sempre. La sua passione per gli scacchi lo ha portato a conquistare numerosi titoli e a lasciare un segno indelebile nel mondo degli scacchi. Un vero maestro che ha ispirato generazioni.
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Lo era Bobby Fischer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scacchista
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo era Bobby Fischer
- Risposta: SCACCHISTA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Scacchista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo era Bobby Fischer". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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