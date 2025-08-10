Un dispositivo salvavita nell automobile

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un dispositivo salvavita nell automobile' è 'Airbag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIRBAG

Perchè la soluzione è Airbag? L'airbag è un dispositivo che si attiva in caso di incidente, proteggendo chi si trova all’interno dell’auto. Si gonfia rapidamente per assorbire l’impatto e ridurre il rischio di ferite gravi. È un elemento fondamentale per la sicurezza durante la guida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un dispositivo salvavita nell automobile nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Airbag

Se la definizione "Un dispositivo salvavita nell automobile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Airbag'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un dispositivo salvavita nell automobile
  • Risposta: AIRBAG
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: G

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
I Imola
R Roma
B Bologna
A Ancona
G Genova

La soluzione 'Airbag' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dispositivo salvavita nell automobile". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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