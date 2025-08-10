Un dispositivo salvavita nell automobile
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un dispositivo salvavita nell automobile' è 'Airbag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AIRBAG
Perchè la soluzione è Airbag? L'airbag è un dispositivo che si attiva in caso di incidente, proteggendo chi si trova all’interno dell’auto. Si gonfia rapidamente per assorbire l’impatto e ridurre il rischio di ferite gravi. È un elemento fondamentale per la sicurezza durante la guida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un dispositivo salvavita nell automobile nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Airbag
Se la definizione "Un dispositivo salvavita nell automobile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Airbag'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un dispositivo salvavita nell automobile
- Risposta: AIRBAG
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: G
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Airbag' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dispositivo salvavita nell automobile". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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