Un auto tedesca

Luca Bianchi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un auto tedesca' è 'Audi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUDI

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Perché la soluzione è Audi? AUDI è una casa automobilistica tedesca conosciuta per la sua eleganza e tecnologia avanzata. Le vetture di questa marca sono apprezzate in tutto il mondo per le linee moderne e le prestazioni elevate. Chi sceglie un’auto AUDI sa di affidarsi a un marchio che unisce stile e innovazione, offrendo un’esperienza di guida unica. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli sono caratteristiche che la distinguono nel mercato automobilistico.

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Un auto tedesca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Audi

Quando la definizione "Un auto tedesca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Audi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un auto tedesca
  • Risposta: AUDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
U Udine
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Audi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un auto tedesca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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