Scoppia in alta montagna

Anna Gallo | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scoppia in alta montagna' è 'Tormenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TORMENTA

Perchè la soluzione è Tormenta? Quando il cielo si scurisce improvvisamente tra le vette, si può sentire un rombo assordante e vedere lampi illuminare l’aria. È un fenomeno potente e improvviso che si manifesta con intensità, creando un’atmosfera carica di energia tra le cime delle montagne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scoppia in alta montagna
  • Risposta: TORMENTA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TMNA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A
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Scoppia in alta montagna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tormenta

La definizione "Scoppia in alta montagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tormenta'.

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