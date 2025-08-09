Scoppia in alta montagna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scoppia in alta montagna' è 'Tormenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O R M E N T A

Perchè la soluzione è Tormenta? Quando il cielo si scurisce improvvisamente tra le vette, si può sentire un rombo assordante e vedere lampi illuminare l’aria. È un fenomeno potente e improvviso che si manifesta con intensità, creando un’atmosfera carica di energia tra le cime delle montagne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scoppia in alta montagna

Scoppia in alta montagna Risposta: TORMENTA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T M N A

Inizia con: T

T Finisce con: A

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Scoppia in alta montagna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tormenta

La definizione "Scoppia in alta montagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tormenta'.

La soluzione 'Tormenta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scoppia in alta montagna". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.