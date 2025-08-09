Principio di libertà

Vito Manzione | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Principio di libertà' è 'Li'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LI

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Principio di libertà nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Li

Quando la definizione "Principio di libertà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Li'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Principio di libertà
  • Risposta: LI
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: L_
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 2 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola

La soluzione 'Li' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Principio di libertà". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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