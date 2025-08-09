Principio di libertà
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SOLUZIONE: LI
Principio di libertà nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Li
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Principio di libertà
- Risposta: LI
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: L_
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Li' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Principio di libertà". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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