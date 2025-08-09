Afferrare i suoni

Anna Spiotta | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Afferrare i suoni' è 'Udire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UDIRE

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Perché la soluzione è Udire? La voce è il suono prodotto dall'apparato vocale umano e permette di comunicare. Attraverso questa, si trasmettono emozioni, informazioni e intenzioni, rendendo possibile il dialogo tra le persone. La capacità di udire dipende dalla ricezione di questi suoni, che vengono captati dall'orecchio e interpretati dal cervello. La voce, quindi, rappresenta un mezzo fondamentale per esprimersi e percepire il mondo circostante, rendendo le interazioni umane più ricche e significative.

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Afferrare i suoni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Udire

Se la definizione "Afferrare i suoni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Udire'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Afferrare i suoni
  • Risposta: UDIRE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: U____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

U Udine
D Domodossola
I Imola
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Udire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Afferrare i suoni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con afferrare: Prendere, afferrare 

Con suoni: Il nastro che registrava suoni e immagini 