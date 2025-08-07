Fondò il corpo dei bersaglieri

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fondò il corpo dei bersaglieri' è 'La Marmora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LAMARMORA

Perchè la soluzione è La Marmora? Lorenzo Marmora ha dato vita ai bersaglieri, creando un corpo di soldati veloci e agili. La sua idea era formare un'unità leggera, pronta a muoversi rapidamente sul campo di battaglia, portando innovazione e spirito di corpo tra i militari italiani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fondò il corpo dei bersaglieri
  • Risposta: LAMARMORA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 2-7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LAMOA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A
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Fondò il corpo dei bersaglieri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è La Marmora

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Con fondò: L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus 

Con corpo: Si staccano dal corpo dei pesci 

Con bersaglieri: Quello dei bersaglieri è rosso 