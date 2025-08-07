Fondò il corpo dei bersaglieri
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Perchè la soluzione è La Marmora? Lorenzo Marmora ha dato vita ai bersaglieri, creando un corpo di soldati veloci e agili. La sua idea era formare un'unità leggera, pronta a muoversi rapidamente sul campo di battaglia, portando innovazione e spirito di corpo tra i militari italiani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fondò il corpo dei bersaglieri
- Risposta: LAMARMORA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 2-7
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: LAMOA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Fondò il corpo dei bersaglieri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è La Marmora
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fondò: L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus
Con corpo: Si staccano dal corpo dei pesci
Con bersaglieri: Quello dei bersaglieri è rosso