Fondò il corpo dei bersaglieri

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fondò il corpo dei bersaglieri' è 'La Marmora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A M A R M O R A

Perchè la soluzione è La Marmora? Lorenzo Marmora ha dato vita ai bersaglieri, creando un corpo di soldati veloci e agili. La sua idea era formare un'unità leggera, pronta a muoversi rapidamente sul campo di battaglia, portando innovazione e spirito di corpo tra i militari italiani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fondò il corpo dei bersaglieri

Fondò il corpo dei bersaglieri Risposta: LAMARMORA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 2-7

2-7 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: L A M O A

Inizia con: L

L Finisce con: A

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Fondò il corpo dei bersaglieri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è La Marmora

Per risolvere la definizione "Fondò il corpo dei bersaglieri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'La Marmora'.

La soluzione 'La Marmora' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fondò il corpo dei bersaglieri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.