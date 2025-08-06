Liberato dagli ostacoli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Liberato dagli ostacoli' è 'Appianato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPIANATO

Perché la soluzione è Appianato? Appianato si riferisce a una superficie che è stata resa liscia e uniforme attraverso un processo di levigatura o compattazione, eliminando irregolarità e asperità. Questa condizione permette di superare eventuali ostacoli presenti sulla superficie, rendendola più agevole da percorrere o utilizzare. L’aspetto appianato garantisce anche un miglior risultato estetico e pratico, facilitando lavori di pavimentazione o di rifinitura. La superficie così trattata è pronta per essere ulteriormente decorata o utilizzata senza impedimenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberato dagli ostacoli". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Liberato dagli ostacoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Appianato

Se la definizione "Liberato dagli ostacoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberato dagli ostacoli" conferma che la soluzione 'Appianato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Appianato

A Ancona P Padova P Padova I Imola A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberato dagli ostacoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Appianato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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